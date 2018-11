RIETI. -Fiamme da un autobus granturismo lungo via Oreste Di Fazio a pochi metri dalla postazione fissa di rilevamento della velocità. Probabilmente un surriscaldamento dell'impianto frenante delle ruote posteriori la causa dell'incendio. Sul pullman proveniente da Terni in quel momento, a parte l'autista alla guida, non c'erano passeggeri a bordo. L'autista - accortosi di quanto stava accadendo - prontamente è riuscito a contenere le fiamme che stavano svolgendo le ruote grazie all'utilizzo di un estintore per poi chiedere l'intervento dei soccorsi. Sul posto è poi intervenuta una squadra antincendio dei vigili del fuoco di Rieti che ha estinto definitivamente le fiamme e raffreddato il mezzo mettendolo in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA