Borgorose, casa in fiamme nella notte

Domenica 5 Settembre 2021, 00:14 - Ultimo aggiornamento: 01:07

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale, insieme a due squadre del distaccamento di Avezzano del Comando dell'Aquila, stanno intervenendo dalle ore 20 di stasera nel Comune di Borgorose, all'incrocio tra Via Roma e Via del Chiasso, per un incendio di un appartamento suddiviso su due livelli abitativi in quel momento disabitati. Arrivati in posto i Pompieri si sono immediatamente dedicati allo spegnimento dell'incendio e tutt'ora sono ancora in posto dediti allo smassamento delle parti coinvolte dalle fiamme. Le operazioni si protraranno sino alla completa messa in sicurezza dell'intera struttura abitativa. Sul posto dai primi momenti una unità del 118 per l'assistenza sanitaria, i Carabinieri della locale stazione e una squadra dell'Enel per la messa in sicurezza delle linee elettriche coinvolte dalle fiamme.