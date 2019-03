RIETI - Intervento dei vigili del fuoco di Rieti per un principio d'incendio su un balcone.



L'intervento è avvenuto alle 18.40 in via Voto dei Santi, a Rieti, per un principio di incendio originatosi esternamente su un balcone al secondo piano di un palazzo.

Giunti sul posto anche con un mezzo speciale, i vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza l’intera struttura. Non ci sono persone coinvolte nell’incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA