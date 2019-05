© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Probabilmente un corto circuito la causa dell'incendio che ha mandato in fiamme un'auto parcheggiata nel vano sottostante un'abitazione privata in via delle Pozzolane a Forano. L'incendio ha lambito poi la parte sovrastante del caseggiato annerendo la parte esterna. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Poggio MIrteto ha evitato il peggio e soprattutto ulteriori danneggiamenti all'abitazione.Le fiamme si sono propagate dal vano motore andando poi ad interessare anche gli interni del veicolo. E' stato a quel punto che le fiamme si sono innalazate fino alla facciata dell'abitazione. L'intervento dei pompieri sabini ha permesso di estinguere subito l'incendio. Poi, dopo la messa in sicurezza del mezzo, è stata effttuata una bonifica dell'area adibita a parcheggio dell'auto dove alcuni beni in prossimita dell'autovettura erano bruciati.