RIETI - E' in corso da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti un intervento per incendio autovettura a Cantalice. Da accertare le cause che hanno innescato le fiamme, probabilmente un surriscaldamento o un guasto elettrico.

I pompieri al momento stanno operando per evitare ulteriori conseguenze ed eventuali rischi. © RIPRODUZIONE RISERVATA