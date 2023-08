Rieti, incendio a un autocarro in strada: intervento dei vigili del fuoco

Domenica 27 Agosto 2023, 17:59







RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti hanno effettuato, nella tarda mattinata odierna, un intervento di soccorso a Belmonte in Sabina per l'incendio di un autocarro che trasportava balle di fieno. Le fiamme, divampate a partire dall'avantreno del mezzo di trasporto, si sono rapidamente propagate fino ad interessare parte del carico per poi coinvolgere la vegetazione arbustiva presente nella scarpata a bordo strada e, in parte, le prospicienti fronde delle chiome degli alberi. I vigili del fuoco - con l'impiego simultaneo di due mezzi - hanno così proceduto effettuando un attacco all'incendio da più fronti provvedendo, nello stesso tempo, a domare le fiamme che avevano avvolto l'autocarro ed estinguere l'incendio di vegetazione in atto che rischiava di propagarsi verso la contigua area boscata. Le operazioni di soccorso si sono concluse con lo spegnimento dell'incendio e la bonifica dell'area.