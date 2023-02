Lunedì 27 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Indagini serrate, da parte della Squadra mobile della questura di Rieti, sull’incendio che in via Lombardia, a Vazia, ha coinvolto ben quattro veicoli parcheggiati. Se ogni pista, formalmente, rimane valida e si indaga su ogni fronte, un gesto di matrice dolosa si attesta come l’ipotesi più probabile e, in questa direzione, si stanno effettuando ulteriori verifiche e accertamenti.

I passaggi. Quattro le auto andate a fuoco mentre una quinta è stata in parte danneggiata dalle fiamme. I veicoli erano tutti di proprietà di persone residenti nella zona e, in particolare, di chi abita nelle immediate vicinanze di via Lombardia. Due erano di uno stesso proprietario. Veicoli che erano stati parcheggiati la sera e che all’alba sono andate a fuoco, diventando solo rottami carbonizzati. In fiamme una Dacia Duster, una Fiat 500 (parzialmente danneggiata), una Renault Captur, una Skoda Octavia, una Peugeot. L’incendio non ha fortunatamente coinvolto ulteriori veicoli né abitazioni limitrofe o strutture. Qualora si trattasse di un’azione dolosa, ci sarà da far luce su ulteriori aspetti e cioè se si sia trattato di un mero atto vandalico-incendiario, oppure se il fuoco sia stato appiccato con l’intento di colpire indirettamente uno o più proprietari dei veicoli che erano parcheggiati. Ingente il danno complessivo cagionato che, da una prima e sommaria stima, ammonterebbe ad oltre 60mila euro.

GLI ACCERTAMENTI

Ulteriori accertamenti sono in corso per valutare se l’intero rogo delle auto coinvolte si sia originato, o meno, a partire da una sola autovettura.

A lungo si sono protratti i sopralluoghi di polizia e vigili del fuoco sul luogo del rogo multiplo per acquisire, nell’immediatezza del fatto, elementi utili per poter risalire alle cause che hanno causato il principio d’incendio, che poi si sarebbe rapidamente propagato estendendosi ad altri mezzi. Pochissime persone si sono accorte di quanto stava accadendo: solo alcuni, svegliati dai rumori di fiamme ed esplosioni di pneumatici, si sono affacciati alle finestre per poi notare le fiamme ormai alte che avevano avvolto le auto in sosta. Sul posto polizia, carabinieri e mezzi antincendio dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Due veicoli erano alimentati a Gpl, circostanza che ha reso più a rischio le operazioni di spegnimento dell’incendio.