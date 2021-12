Rieti, auto a fuoco vicino a un condominio

RIETI - Momenti di paura a Campoloniano per una vettura andata in fiamme nelle vicinanze di Via Cipriani. Sotto gli occhi di passanti e residenti che nulla hanno potuto fare, un veicolo parcheggiato a bordo strada in prossimità di un condominio è andato improvvisamente a fuoco ed è stato rapidamente avvolto dalle fiamme che lo hanno divorato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco e polizia locale del Comune di Rieti che hanno evitato ulteriori conseguenze e che inoltre venisse gravemente danneggiato un altro veicolo in sosta e pericolosamente vicino all'auto in fiamme.