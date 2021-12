Rieti, auto in fiamme: intervento di vigili del fuoco e polizia

RIETI - Nel tardo pomeriggio di sabato, l'intervento di una squadra volante della polizia di Stato e dei vigili del fuoco per un'auto andata in fiamme nel quartiere cittadino di Quattro Strade.

A dare l'allarme alcune persone che in quel momento si trovavano a transitare lungo via Martiri delle Fosse Reatine nelle immediate vicinanze di un negozio di piante e fiori. Il veicolo per cause in fase di verifica e di accertamento è andato in fiamme sotto gli occhi dei residenti della zona venendo presto avvolto dal fuoco. Immediato l'intervento dei pompieri e degli agenti giunti sul posto per lo spegnimento dell'incendio e la gestione della viabilità. Dopo le operazioni antincendio il veicolo è stato rimosso.