RIETI - Auto va a fuoco in un garage e le fiamme, da qui, hanno raggiunto il primo piano dell'abitazione.

E' avvenuto a Torricella in Sabina, nel primo pomeriggio, in uno stabile di via Giuseppe Impastato. Nessuno è rimasto ferito, solo danni. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

