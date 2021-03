Fiamme in un appartamento, intervengono i vigili del fuoco

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti nella tarda mattinata nel Comune di Magliano Sabina per un incendio sprigionatosi all’interno di un appartamento, in Via Sabina, in un edificio di due piani.

Fatti giungere in posto dalla sala operativa del capoluogo sabino, anche i colleghi del limitrofo distaccamento di Civita Castellana (Vt): i pompieri hanno spento le fiamme, che si sono sviluppate in uno dei locali dell’abitazione, all’interno di un vano, e successivamente messa in sicurezza l’intera zona interessata dall’incendio. Non ci sono persone coinvolte.

