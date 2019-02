© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La squadra di soccorso dei vigili del fuoco di stanza ad Amatrice è intervenuta nella scorsa serata a causa di un incendio divampato in un'area adibita al conferimento differenziato dei rifiuti a Collemagrone, piccola frazione nel territorio del Comune di Amatrice. Un ordinario intervento di spegnimento che ha rischiato però di interessare alcune autovetture in sosta nelle immediate vicinanze destando inoltre qualche apprensione anche a causa della presenza - nell'area sovrastante al deposito rifiuti - dei moduli abitativi di emergenza (Sae) realizzati dopo il sisma del 24 agosto 2016. L'intervento immediato della squadra dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l'area per poi passare alle successive operazioni di bonifica. Sul luogo anche una pattuglia dei carabinieri del locale comando stazione in zona che, prima dell'arrivo dei pompieri, ha collaborato alle operazioni.