Sabato 3 Luglio 2021, 15:19

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti della sede centrale, supportati del presidio Aib di stanza a Borgo San Pietro, sono intervenuti questa mattina alle 9.36 a Girgenti (frazione del comune di Pescorocchiano), in via del Castello, a causa di un incendio di una abitazione.

I pompieri giunti in posto hanno spento le fiamme all'interno di un vano e messo in sicurezza l'intero stabile rurale. Non ci sono persone coinvolte. Presenti in posto dai primi momenti anche i Carabinieri della locale stazione.