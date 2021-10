Incendio in un'abitazione in Sabina: paura e danni

Venerdì 22 Ottobre 2021, 12:11

RIETI - Paura nelle prime ore del mattino a Casali di Poggio Nativo in Sabina, per un incendio divampato in un'abitazione privata. Al vaglio tecnico le cause che hanno provocato il principio di incendio che poi si è rapidamente propagato all'interno di un vano soffitta dove la presenza di materiale di vario genere ha favorito l'attecchire delle fiamme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del locale comando stazione. L'intervento dei pompieri sabini ha permesso di contenere le fiamme e limitare i danni.