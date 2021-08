Ancora roghi nel Reatino, paura per abitazioni e ricoveri di animali: i vigili del fuoco evitano il peggio

Lunedì 16 Agosto 2021, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 19:45

RIETI - Ancora roghi in provincia. Paura per ricoveri e abitazioni nel pomeriggio odierno nel territorio del Comune di Longone Sabino. Fumo e fiamme hanno interessato in particolare la frazione di Fassinoro dove l'incendio di sterpaglie e vegetazione si è pericolosamente spinto a ridosso di alcune abitazioni e in prossimità di annessi agricoli e piccoli ricoveri per animali.

Vigili del fuoco immediatamente intervenuti sul posto hanno fortunatamente evitato il peggio mettendo in sicurezza l'area evitando così danni a cose e persone. Proseguono le operazioni di spegnimento e contenimento del rogo per evitare l'ampliarsi del fronte di fiamma in un'area dove c'è anche la presenza di vegetazione boschiva.