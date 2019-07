RIETI - Con il caldo e le temperature elevate di questi giorni tornano gli incendi. In questo momento squadre di vigili del fuoco del comando di Rieti sono impegnate con mezzi antincendio su due fronti: a Paganico Sabino per un incendio di bosco e a Corese Terra per domare le fiamme divampate in un'area boscata. Tempestivi gli interventi al fine di poter circoscrivere le fiamme ed evitare il loro propagarsi per contenerne la superfice. © RIPRODUZIONE RISERVATA