RIETI - Si intensificano in questo primo scorcio d’estate, le attività di controllo del territorio da parte delle stazioni Carabinieri Forestale della provincia di Rieti al fine di prevenire gli incendi boschivi.



In Sabina, territorio particolarmente vulnerabile al fenomeno, i militari della stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto, hanno elevato 10 sanzioni amministrative per accensione fuochi in periodo non consentito di massima pericolosità quindi in violazione alle direttive nazionali e regionali che si sono fatte più stringenti dopo l’estate scorsa in cui gli incendi boschivi sono stati particolarmente numerosi e violenti.



Per la prevenzione degli incendi boschivi è importante anche il rispetto delle norme selvicolturali nelle utilizzazioni boschive asportando dal bosco utilizzato il frascame che può essere facile esca per la propagazione degli incendi.



In quest’ottica le stazioni Carabinieri Forestale di Contigliano, Roccasinibalda e Petrella Salto hanno elevate 5 sanzioni amministrative per mancato allestimento dei prodotti legnosi e mancato esbosco. In particolare la stazione Carabinieri Forestale di Petrella Salto ha sanzionato per circa trecentomila euro una ditta boschiva ed il direttore dei lavori per mancato allestimento ed esbosco di due lotti boschivi di proprietà del comune di Varco Sabino della superficie totale di circa 6 ettari.





Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:18



