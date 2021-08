Mitigazione rischio incendi, prosegue l’attività del Coc del Comune di Rieti e della Protezione Civile

Mercoledì 25 Agosto 2021, 15:53

RIETI - Grazie al Coordinamento del Coc - Centro Operativo del Comune di Rieti, e all’azione dell’associazione Rieti93, sono proseguite anche nei giorni scorsi le attività del servizio di monitoraggio e rimozione di possibili fonti di innesco adiacenti al piano stradale, per lo più ramaglie, in varie zone del monte Terminillo.

Nell’ambito dell’attività di mitigazione del rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi nel territorio del Comune di Rieti, attraverso il servizio le associazioni stanno monitorando ormai da mesi le strade di competenza comunale della frazione di Terminillo.

«Spesso lontano dai riflettori, le Associazioni di Protezione Civile e il Centro Operativo Comunale, continuano a svolgere una serie di utili attività di prevenzione e intervento per il territorio – spiega l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Rieti, Onorina Domeniconi – Li ringrazio sentitamente per questa loro opera meritoria che, a seguito della recente firma di nuove convenzioni con le associazioni di protezione civile da parte del nostro Ente, migliorerà ancora in efficacia e tempestività».