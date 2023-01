Al de Lellis inaugurato il reparto di Neonatologia e l'Area multispecialistica che ospita Lungodegenza Medica, Riabilitazione intensiva e Neurologia

RIETI - Questa mattina, presso il Presidio Ospedaliero di Rieti, alla presenza del Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, del Direttore Amministrativo Anna Petti e del Direttore Sanitario Assunta De Luca, sono stati inaugurati il nuovo Reparto di Neonatologia e la nuova Area multispecialistica che al suo interno ricomprende la Lungodegenza Medica, la Riabilitazione intensiva ospedaliera e la Neurologia, attività specialistiche attive già da alcuni mesi all'interno del Presidio. Sono stati inoltre presentati la nuova Farmacia centralizzata, la nuova area Mensa per il personale dell’Ospedale e il Servizio preparazione pasti dedicato ai pazienti ricoverati.

Neonatologia: al suo interno si trovano spazi dedicati alla cura e all’accoglienza dei neonati a termine fisiologici con 12 culle e spazi destinati alle dimissioni dei bambini. Il nuovo reparto è dotato di 4 incubatrici corredate da monitor multifunzione che consentono di valutare la saturazione, il tracciato cardiaco e la pressione non invasiva: tali apparecchiature sono direttamente collegate ad una plancia multifunzione infermieristica attraverso un collegamento computerizzato che consente il monitoraggio continuo ed attento dei piccoli ricoverati. Nell’ambiente dedicato alla neonatologia sono inoltre presenti apparecchiature di ultima generazione per l’assistenza respiratoria dei neonati, una isoletta neonatale dotata di monitor multifunzionale e 2 apparecchi di fototerapia destinati alla terapia dell’ittero neonatale. Inoltre, in un’area attigua agli spazi di degenza sono presenti apparecchi che consentono con minime quantità di sangue di effettuare in reparto alcuni esami ematochimici.

In una nuova Area multispecialistica realizzata nel blocco 'Direzione Medica' (piano 2), sono stati collocati i reparti di Lungodegenza Medica-Riabilitativa (cod.60) e di Unità di Riabilitazione intensiva (cod.56). I posti letto attivi presso i due reparti, la cui attività specialistica è attiva già da alcuni mesi all'interno del Presidio, si vanno ad aggiungere a quelli in dotazione presso la Struttura di Riabilitazione territoriale estensiva e di mantenimento in regime di ricovero di Poggio Mirteto (ex art. 26). Dell’apertura di posti letto di riabilitazione al De Lellis si parla da tempo ed oggi finalmente l’obiettivo è stato raggiunto con la creazione di una filiera “ospedale – territorio”. Le attività di riabilitazione in degenza ospedaliera, che si avvalgono anche di una palestra attrezzata, sono rivolte ad assistiti nel recupero funzionale di menomazioni e disabilità indifferibili e recuperabili, che necessitano di interventi valutativi e terapeutici intensivi/estensivi non erogabili in ambito extra ospedaliero. All'interno della struttura si trova anche il reparto di Neurologia che è stato dotato di quattro posti letto per degenza ordinaria, oltre ai 4 già attivi di Stroke Unit e i 2 in regime di Day Hospital.

La nuova Farmacia, centralizzata, è stata realizzata al piano terra del Presidio Ospedaliero di Rieti (lungo il corridoio principale) nei locali che un tempo ospitavano l’Ares 118. Si tratta di un servizio di distribuzione diretta di farmaci e dispositivi per il controllo della glicemia per i pazienti con patologie previste da disposizioni Regionali e Nazionali a cui i cittadini potranno accedere direttamente, con un ampliamento dell’orario e dei giorni di apertura: dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato. Con l'apertura della Farmacia centralizzata al De Lellis ci sarà la contestuale chiusura della Farmacia sita presso il Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie.

L’ospedale De Lellis di Rieti entro i primi giorni di febbraio, sarà finalmente provvisto di un’area Mensa dedicata al personale ospedaliero e di un Servizio preparazione pasti per i pazienti ricoverati. Attesi e richiesti da tempo da personale, degenti e familiari, i nuovi servizi sono stati realizzati al settimo piano dell’ospedale su una superficie di oltre 200 Mq.