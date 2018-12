RIETI - Un saldo di 505 euro come media, per un costo totale di 1.10 euro. È quanto risulta dallo studio annuale effettuato dal Servizio politiche territoriali della Uil in vista del saldo dovuto entro il 17 dicembre per Imu e Tasi.



Per Rieti, il saldo Imu/Tasi sulle prime case di lusso è di 1.125 euro, il costo totale di 2.250 euro. Rieti è inserita, nello studio, tra le città con aliquota complessiva Imu / Tasi all'11,4 per mille.