Inaugurata Imr industries nella sede dell'ex Lombardini: «Ottima notizia per il futuro di Rieti»

RIETI - La Provincia di Rieti ha partecipato questa mattina, con il consigliere provinciale Maurizio Ramacogi, alla riapertura dello stabilimento dell’ex Lombardini con i nuovi investitori di Imr Industries. «Questa riapertura è un’ottima notizia per il futuro della città di Rieti ed un grande obiettivo raggiunto grazie al lavoro istituzionale dei mesi scorsi - è il commento del presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse – Come Provincia dobbiamo dire grazie agli investitori che hanno garantito i posti di lavoro di questa realtà industriale, ma soprattutto ai dipendenti che ci hanno creduto e si sono formati per acquisire una nuova professionalità e far ripartire questo sito produttivo“.

La nota del Comune

Questa mattina il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, insieme all’assessore allo sviluppo economico, Claudia Chiarinelli, ha partecipato all’inaugurazione della IMR Industries nella sede della ex Kholer-Lombardini. Di seguito una dichiarazione a margine dell’evento:

«Una giornata importante per Rieti, una vittoria per tutti. Ci troviamo in uno degli stabilimenti storici della Città che ha rappresentato per tanto tempo uno dei fiori all’occhiello della produzione e della capacità industriale del territorio. Abbiamo corso il rischio di perdere questa realtà e di veder morire, anche fisicamente, le strutture, come accaduto in altre situazioni. Oggi, invece, possiamo vivere una storia diversa grazie all’investimento di un gruppo solido e importante come IMR, che ringrazio, e al lavoro sinergico di tutte le istituzioni che hanno lavorato unitamente per conseguire la reindustrializzazione di questo sito produttivo. Un ottimo esempio di collaborazione che ci auguriamo possa rappresentare l’alba di una nuova stagione per tutto il territorio perché non può esserci sviluppo di una comunità se non si tutela la dignità del lavoro».