RIETI - Dopo il relax di una tranquilla gita fuori porta in Sabina nella splendida abbazia benedettina di Farfa, il pomeriggio di una comitava romana si è movimentato al momento della partenza per Roma. Il pullman gran turismo, parcheggiato per motivi di ingombro appena fuori dal piazzale adibito a parcheggio in un punto in leggera pendenza, è rimasto intrappolato nel terreno viscido ed erboso senza riuscire a ripartire. Inutili i tentativi dell'autista di guadagnare il tratto asfaltato: addirittura il pullman, slittando, ha indietreggiato costringendo l'uomo ad alzare bandiera bianca e tirare il freno a mano. Provvidenziale - mentre la comitiva capitolina con bambini al seguito seguiva gli esiti delle operazioni - l'intervento di un agricoltore del posto, che intanto si era accorto di quanto avvenuto, intervenuto con un trattore che ha trainato il mezzo nel parcheggio tra gli applausi dei turisti romani ripartiti un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia dopo aver assistito alla messa mattutina ed aver effttuato una visita pomeridiana nell'abbazia di Farfa.

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:15



