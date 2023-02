Rieti, laboratorio gratuito per micro, piccole e medie imprese

RIETI - Domani, mercoledì 8 febbraio, dalle 14.30 alle 16.30 l’OpenHub Lazio di Rieti in via Pennesi 2, ospita un laboratorio gratuito rivolto a micro, piccole e medie imprese.



Al centro nuove opportunità finanziarie rivolte, ad esempio, a micro, piccole e medie imprese che desiderano un finanziamento regionale a tasso zero o ad imprese nuove o già costituite da almeno 36 mesi che vanno alla ricerca di un supporto finanziario per accrescere il capitale.

Il laboratorio è tenuto dall' esperto di finanza agevolata Lorenzo Franceschini, Presidente Neorete di Imprese 1801 - marketingestrategieazienedali.it.

Il laboratorio si concentrerà su quattro fondi Regionali: Nuovo Fondo Futuro, Nuovo Fondo Piccolo Credito, Nuovo Fondo Piccolo Credito Energia, Fondo Patrimonializzazione Pmi.

Per organizzare al meglio il laboratorio, è possibile contattare il numero verde 800-985099 o scrivere all’indirizzo rieti@openhublazio.it .