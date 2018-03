RIETI - Indagine congiunturale di Federlazio sulle piccole e medie imprese di Rieti.

I dati sono relativi al secondo semestre 2017.

"Il quadro che emerge dalla nostra rilevazione sulle Pmi reatine del II semestre 2017 - hanno spiegato il presidente di Federlazio Rieti, Riccardo Bianchi e il direttore Davide Bianchino - potremmo dire che è una conferma di quanto rilevato nella scorsa indagine. Rispetto allo scorso semestre alcuni dati migliorano, altri peggiorano, ma sempre con percentuali estremamente basse. Quindi potremmo dire che ci troviamo di fronte ad una sorta di “stabilità” della condizione economica attuale. Se però dai numeri rilevati non è ancora arrivata la tanto sperata ripresa, e quindi la conferma di quelle previsioni ottimistiche segnalate lo scorso semestre, gli imprenditori hanno in ogni caso confermato nuovamente le loro buone prospettive per il futuro. Tutti gli indicatori sulle previsioni sono nuovamente positivi.

Il saldo di opinioni sull’andamento degli ordinativi ricevuti dal mercato nazionale aumenta leggermente rispetto al semestre precedente, passando da -6,2 a -4. Tende a salire la previsione per la seconda metà dell’anno in corso (saldo uguale a zero)".

