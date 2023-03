Nasce il coordinamento reatino delle imprese boschive

RIETI - Si è costituito ieri 23 marzo il Co.Re.I.Bo., il Coordinamento Reatino Imprese Boschive, con la prima Assemblea alla quale hanno partecipato oltre settanta imprese e che già dalla sua prima fase di avvio conta la rappresentanza di oltre cento operatori del settore agro-forestale.

Il Coordinamento nasce dalla sinergia di Cia Agricoltori Italiani, Confartigianato Imprese Rieti e Copagri che, con il supporto di Cts Academy srl, hanno attivato nei mesi scorsi i corsi di formazione obbligatoria per la categoria, introdotti dalle nuove normative, con oltre centodieci utenti partecipanti e che, da oggi, si propongono anche di supportare e tutelare le aziende boschive del territorio negli adempimenti quotidiani e nelle attività di legge.

Gli obiettivi strategici del Coordinamento saranno la salvaguardia, la tutela sindacale e la rappresentanza sul territorio, una voce unica per le tante realtà imprenditoriali spesso vessate da norme e adempimenti di difficile attuazione; contestualmente il Coordinamento avrà il compito di promuovere una filiera del legno che già oggi dà lavoro, nel nostro territorio, a centinaia di imprese e lavoratori.

Il legno potrebbe essere a tutti gli effetti considerato come motore di una nuova economia per il reatino, coperto per il 75% da zone boscate, con una filiera corta che preveda il taglio, la valorizzazione dei legnami di essenza pregiata, la vendita di legna da ardere e l'utilizzo dei residui di lavorazione per la produzione di pellet e biomasse, fino anche alla produzione di energia. Il legno è una risorsa endogena della nostra terra, da valorizzare secondo gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica a valere sul Pnnr o attraverso l'accesso a bandi regionali, nazionali e comunitari con un processo sostenibile, locale e circolare, come già si sta facendo in regioni come il Piemonte o il Trentino Alto Adige, dove il legno è risorsa economica primaria del territorio e coinvolge intere filiere e centinaia di aziende a partire proprio dagli operatori forestali.

Nel Comitato Direttivo del Coordinamento sono stati eletti: Alessandro Renzi, Gianfranco Carosi, Angelo Angeloni, Andrea Felicioni, Renato Foglietta e Oliviero Longhi; nei prossimi giorni il Direttivo procederà all'elezione del Presidente. Sono stati nominati nell'ufficio tecnico di coordinamento Maurizio Aluffi, Ciro Battisti, Guido Colasanti e la Coordinatrice del Co.Re.I.Bo Antonella Moriconi.

L'attività svolta in questi mesi dalle Organizzazioni datoriali e da Cts Academy per l'organizzazione dei corsi di Operatore Forestale e per la soluzione delle numerose problematiche introdotte dai nuovi obblighi di legge ha portato i suoi frutti, riuscendo a coinvolgere le numerose aziende del settore, oltre che nelle attività normative, tecniche e didattiche, anche nella nascita del nuovo soggetto di coordinamento evidentemente necessario per la categoria.