di Emanuele Faraone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Se ne parla al bar, dal barbiere, al panificio, nel negozio di modellismo. L’arresto del romeno che ha aggredito con un coltello una ragazza reatina a Porta Romana sembra essere per molti la naturale escalation di una situazione che, in città, alla luce dei recenti episodi di cronaca, ha fatto scattare l’allerta. Un allarme che – inutile negarlo – è palpabile ovunque: nella zona di viale Morroni e nel quartiere Borgo, così come nel centro storico, in via Garibaldi o in via Salaria per...