Rieti, a Magliano Sabina iniziati i lavori per la nuova illuminazione pubblica, il sindaco: «Progetto importante»

RIETI - Nuova luce a Magliano Sabina. Sono iniziati i lavori della nuova illuminazione pubblica. Ad annunciarlo il sindaco Giulio Falcetta, il quale spiega che si tratta di un progetto importante ed oneroso e riguarda la totalità del territorio servito dalla pubblica illuminazione.

«Nei prossimi mesi – spiega il sindaco Falcetta- sarà riqualificata l'intera illuminazione cittadina. Il progetto prevede investimenti per circa 700 mila euro. Continua dunque il lavoro di riqualificazione del centro storico e di tutte le località cittadine».

Il dettaglio

Ed eccolo il dettaglio degli interventi previsti: la riqualificazione a Led dei centri storici di Magliano e Foglia e la realizzazione di un nuovo impianto lungo parte della Flaminia. Realizzazione di nuovi impianti sulla provinciale 54 zona Angeli, in via di Santa Eugenia alta e costa delle monache e la sostituzione dei pali in via Veneto Lotti e Collecece. Inoltre la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con tecnologia Led, per garantire risparmio energetico e messa a norma illuminotecnica. Infine il rifacimento di tutti i quadri elettrici per la messa a norma.

«Un progetto importante - conclude il primo cittadino Giulio Falcetta - fortemente voluto dall'amministrazione comunale, realizzato tramite l'Unione dei Comuni Nova Sabina».

