di Emanuele Laurenzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Ancora luci spente e nuove proteste dei cittadini. Passano gli anni, passano le amministrazioni, ma in città l’annoso problema dell’illuminazione resta sempre attuale. E’ stato un venerdì santo di vera passione per gli abitanti della zona di viale Matteucci dove, subito dopo cena, è calata l’oscurità. Un black out totale che ha coinvolto l’area che va dall’incrocio con via degli Elci fino a quello con via Tancia e che ha avuto ripercussioni anche su alcune strade...