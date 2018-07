di Emanuele Laurenzi

RIETI - Svolta in vista per l’illuminazione pubblica a Rieti. Il Comune ha chiuso l’accordo con la Enel Sole per l’acquisizione dei lampioni che erano ancora di proprietà della società: si tratta di circa 2.700 sugli oltre 9mila presenti in città, ovvero un terzo del totale, distribuiti equamente tra centro, periferia e frazioni. Una trattativa portata a termine dall’Assessore all’Ambiente, Claudio Valentini, che ha chiuso una contrattazione che andava avanti da oltre un decennio e che aveva visto fallire prima la Giunta Emili, poi la Giunta Petrangeli. «Non so se devo definirmi più bravo o più fortunato – ha detto Valentini - ma la cosa più importante per la città è che sia stato trovato un accordo, grazie anche alla disponibilità dell’azienda. Ora si può cominciare a ipotizzare un progetto complessivo sull’illuminazione». L’ultima parola spetta al Consiglio comunale. Nella seduta di giovedì l’assessore Valentini presenterà una delibera che dovrà essere votata. L’impegno di spesa sarebbe di circa 20mila euro. In passato c’erano state molte polemiche legate per i continui black out dovuti a problemi di manutenzione ed aggiornamento degli impianti. Enel Sole nel 2014 spiegò di aver formulato un’offerta per la gestione delle luci all’amministrazione, ma di non aver mai avuto risposta. Ne seguì un lungo botta e risposta tra amministratori e società che, però, non portò a nulla.



