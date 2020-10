Rieti, in uscita Bellezza Orsini, il saggio di Ileana Tozzi

RIETI - Figlia illegittima di Pietro Angelo Orsini, signore del castello di Montenero, Bellezza nasce a Collevecchio XV secolo. La sua vita, conclusa tragicamente nel 1528, si svolgerà all’ombra degli Orsini, ma non sotto la protezione del potente casato a cui di fatto la donna appartiene. È questa condizione di marginalità a fare di Bellezza Orsini un’irregolare, espunta dalla società civile che pure si avvale dei suoi favori e del suo sapere. penna fluida e la lucidità scientifica di Ileana Tozzi dipingono un ritratto a trecentosessanta gradi di una donna condanna in età matura rappresenta il tentativo di Titolo: Bellezza Orsini - Una storia di stregoneria nella Sabina del XVI secolo Autrice: Ileana Tozzi Prezzo: euro 13.00/2.99 Disponibile on line cartaceo/ebook Figlia illegittima di Pietro Angelo Orsini, signore del castello di Montenero, Bellezza nasce a Collevecchio nell’ultimo quarto del XV secolo. La sua vita, conclusa tragicamente nel 1528, si svolgerà all’ombra degli Orsini, ma non sotto la protezione del potente casato a cui di fatto la donna appartiene.

È questa condizione di marginalità a fare di Bellezza Orsini un'irregolare, espunta dalla società civile che pure si avvale dei suoi favori e del suo sapere. La penna fluida e la lucidità scientifica di Ileana Tozzi dipingono un ritratto a trecentosessanta gradi di una donna consapevole, la cui condanna in età matura rappresenta il tentativo di mettere ordine nel complesso ambiente rurale, fortemente legato a pratiche in cui spesso si confondevano superstizione e devozione, legittimo intervento di controllo e manipolazione magica delle forze generative degli animali e delle piante.

