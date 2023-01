RIETI - A "I soliti ignoti" su Rai c'è Marco Carpineta di Fara Sabina.

Tra gli "ignoti" nel programma condotto da Amadeus, in onda su Rai Uno, c'è Marco Carpineta, 39 anni, di Fara Sabina. Il suo "indizio" è che "pota le siepi sui trampoli". Una passione dichiarata per il mondo circense e per i trampoli.

I concorrenti sono Alessio e Sara, anch'essi del Lazio, di Latina.