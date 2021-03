Da Amatrice a "I soliti ignoti" di Amadeus su Rai Uno

RIETI - Direttamente da Amatrice fino alla trasmissione televisiva di Rai1, "I soliti ignoti" condotta da Amadeus. In prima serata con l'identificativo di c'è Stefano, 21enne di Amatrice. Con il suo passaporto da 32mila euro ha permesso all'attore Giovanni Scifoni - concorrente della serata - di aggiudicarsi la somma avendo indovinato il mestiere del giovane dopo che questo ha fornito l'indizio: . Il riferimento era alle balle di fieno che Stefano produce lavorando nell'azienda agricola di famiglia. Molto divertente il breve aneddoto riferito dall'amatriciano quando, nel fornire uno dei due indizi superflui, ha raccontato della lite tra donne "rivali" in amore scaturita quando si stava dichiarando con la futura fidanzata e si incontrò a passare proprio la sua ex. Mentre in un altro indizio ha raccontato tutto per poter sempre degustare l'originale Amatriciana.

