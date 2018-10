Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Partito il conto alla rovescia per la decima edizione de “I sapori del borgo antico” in calendario domani (dalle 18) e domenica 28 ottobre (dalle 10) a Castelmenardo di Borgorose. Un evento non solo enogastronomico e culturale ma anche mirato alla rievocazione degli antichi mestieri. Una “due giorni” da trascorrere tra prodotti tipici e sapori tradizionali all'interno di un percorso gastronomico di eccellenza che si snoderà tra le cantine e i suggestivi vicoli di Castelmenardo, piccolo e ameno borgo medievale del Cicolano da riscoprire e promuovere.Ogni cantina offrirà una diversa specialità legata al territorio e si potranno ammirare e conoscere da vicino l’arte e la tradizione degli antichi mestieri che questa rassegna vuole prima di tutto salvaguardare e promuovere come la ferratura di pentole in terracotta, il mugnaio, il tombolo, il ferro battuto o il cestaio. Tra le tipicità gastronomiche locali la più ghiotta è senza dubbio quella della pizza sfogliata o il bruschettone allo spezzatino di cervo ma per tutti non mancheranno arrosticini, caldarroste, longaregli ai funghi porcini, ferratelle, mosto cotto, zuppe, carne alla brace e molto altro ancora.A fare da cornice all’evento musica dal vivo e il comico Martufello che domani sera alle 21 visiterà le cantine per poi esibirsi alle ore 23 sul palco di Castelmenardo. In programma la colorata performance degli sbandieratori di Borgovelino (domenica ore 16).