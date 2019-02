RIETI - Orvinio al secondo posto e, a superare i duemila voti, per il Reatino, c’è anche Monte San Giovanni in Sabina. Si è conclusa la nona edizione del censimento del Fai, in collaborazione con Intesa Sanpaolo: «I Luoghi del Cuore» hanno visto l’espressione, in tutta Italia, di 2.227.847 voti . Nel Lazio, il luogo più votato è stato il parco e il casale della Cervelletta a Roma, ma al secondo posto si piazza la Città di Orvinio, con 7.069 preferenze che, su scala nazionale valgono il 57° posto. «Progetti come “I Luoghi del Cuore” del Fai - afferma Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo - che ci vedono sostenitori e parte attiva dal 2004, confermano il nostro ruolo preminente anche nell’ambito della riscoperta e salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale del nostro Paese che non ha eguali al mondo». © RIPRODUZIONE RISERVATA