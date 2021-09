Il ringraziamento all'Hospice San Francesco: «Nonno Serafino assistito con professionalità e umanità»

Venerdì 10 Settembre 2021, 12:59

RIETI - Riportiamo il ringraziamento della famiglia Quirini all'Hospice San Francesco, per il trattamento riservato al caro Serafino.



«Un ringraziamento veramente speciale al personale dell'Hospice S. Francesco, che con professionalità ed umanità ha assistito nostro nonno fino all'ultimo momento. La profonda empatia di medici, operatori, infermieri e addetti alle pulizie ha reso più leggere le sofferenze non solo del nostro caro, ma anche di tutti noi. Tutti hanno dimostrato l'umanità e la passione necessarie a lavorare in un hospice, e ci siamo sentiti al sicuro già a partire dal servizio presso il nostro domicilio, contraddistinto anch'esso da una profonda empatia e professionalità. Non potevamo chiedere di meglio per Serafino, marito, padre e nonno che porteremo sempre nel cuore».