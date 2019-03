© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prosegue fino ad oggi la settimana di appuntamenti dedicata dall'associazione culturale reatina Polymnia alle opere e alla vita di Ernest Hemingway. Dopo "Ascoltando Hemingway” andato in scena domenica scorsa a Villa dell'Annunziata, curato da Giorgio Millesimi e Maria Rosaria Proietti e la proiezione di ieri, alla biblioteca Paroniana, del film "Addio alle armi" (nella versione del 1932,) introdotto dalla prefazione di Sergio Carmesini, al celebre romanziere e giornalista americano (Premio Nobel nel 1954) Polymnia dedica infatti il pomeriggio di oggi riservato ai "luoghi dell'anima di Hemingway" (con gli interventi di Stefania Santoprete, Silvana Ciarlillo e Marco di Pietro) quando, alle 17, nella sala consiliare del Comune di Rieti, Andrea Di Robilant presenterà il suo "Autunno a Venezia" (Corbaccio), il racconto dell'Hemingway cinquantenne che, tornato nella sua amata Italia, arriva fino a Venezia e, fra un Martini all’Harry’s Bar e una battuta di caccia in laguna incontra Adriana Ivancich, ragazza veneziana di appena diciotto anni della quale si innamorerà perdutamente, in un legame complicato e scandaloso per entrambi.