RIETI - Halloween, tra le iniziative più originali c'è quella organizata da uno studio dentistico presso la ludoteca.Lo Studio dentistico Anaclerico, in collaborazione con lo Studio pediatrico della dottoressa Scanzano, organizzerà una vera festa di Halloween per tutti i piccoli pazienti e i loro amici. Lo scopo è quello di permettere a tanti bambini di potersi divertire in modo sano e corretto in compagnia di animatrici che si prenderanno cura di loro.L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre, dalle 17, presso la Ludoteca Happy Time in Via Leonessa 4 a Rieti. Truccabimbi , gadget e tanti dolci. "Sempre accompagnati dalle nostre ragazze - spiega una nota - comincerà poi il tradizionale giro di Halloween per il classico “Dolcetto o Scherzetto”. Un modo per far vivere il quartiere Maraini e permettere ai genitori di far giocare i loro bambini senza doversi allontanare troppo da casa. Nessuna paura per i denti dei nostri mostriciattoli. Il kit omaggio del dottor Anaclerico prevede caramelle senza zuccheri, uno spazzolino e dentifricio".