RIETI - Notte di spettri, vampiri e streghe a Torri in Sabina, nel suggestivo borgo della frazione di Rocchette. E’ la notte di halloween domani sera 31 ottobre ed è la serata del "Castello della Paura" organizzata dall’ associazione “Centopercento Rocchette” patrocinata dal Comune di Torri in Sabina che animerà anima il borgo medievale di Rocchette con “mostruosi” appuntamenti per adulti e bambini.Un ricco giro gastronomico con sapori autunnali tipici sabini in un’ambientazione e un’atmosfera unica che solo il borgo di Rocchette può dare. Le cantine del paese si apriranno dalle 20 con 6 tappe di degustazione. Uno spettacolo itinerante che porterà i partecipanti per i vicoli del paese dal cuore della piazza fin in cima alla chiesa. La festa propone allestimenti, decorazioni, maschere e musica per un’emozione unica e terrificante. Particolare attrazione è costituita dal “tour della paura” guidato, dal “Club dei maghetti e delle streghette” e dallo spettacolo de “La Compagnia de lo Grifone”.