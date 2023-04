Rieti, frammenti di vetro sulle pavimentazioni del Camposcuola

RIETI - Piccoli frammenti di vetro sparsi un po’ ovunque nelle pavimentazioni del Camposcuola di Rieti. Una segnalazione che giunge da alcuni lettori che hanno voluto denunciare la pericolosità di questa situazione così come si è presentata nell’attuale mattinata. I piccoli frammenti di vetro sembrano essere i resti della rottura di bottiglie ed ora hanno costellato l’area dei marciapiedi perimetrali del Camposcuola rendendo la zona pericolosa per i numerosi giovani e bambini che la frequentano e che magari inciampando e cadendo potrebbero facilmente ferirsi alle mani. Ma anche, come segnalatoci, una situazione pericolosa per le tante persone che vi transitano per condurre i loro cani sull’argine del fiume Velino con il rischio che i cani possano tagliarsi i cuscinetti delle zampe dato che i frammenti si trovano sparsi lungo l'intera pavimentazione.