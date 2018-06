di Mattia Esposito

RIETI - Il torneo Un’Estate Italiana al Gudini è entrato a pieno ritmo. Da ieri è infatti partito anche il torneo di beach volley 3vs3, mentre continuano quelli di paddle, calciotto e futsal, tutti ovviamente nella fase a gironi. Questi tutti i risultati di ieri:



FUTSAL



Rive Gauche – Promesse Non Mantenute 5-2



Ci Vuole Un Senso – Herta Vernello 11-1



The Utlimate Domino – Babadook 6-5



CALCIOTTO

Amici del Purdy – Disperati In Pantaloncini 5-3



Gira Blu Chic – Bb Banca 4-1



BEACH VOLLEY 3VS3

Sm Beach – Npc Tv 0-2



Ari Onlus1 – Katia Miotti Superstar 0-2



L’Ultima Spiaggia – Il Volo 1-2



Forse Ce la Facciamo – Sporestate2-0

