di Mattia Esposito

RIETI - Proseguono senza sosta i tornei al Gudini nell’ambito della prima edizione di Un’estate Italiana. In attesa che prenda il via anche quello di Beach Volley, con le iscrizioni che si sono chiuse ieri, proseguono quelli di Paddle, futsal e calciotto. Nel paddle le coppie si stanno sfidando nella fase a gironi, che precede quella ad eliminazione diretta. Come detto, proseguono anche i tornei di futsal e calciotto. Nel futsal ieri Babadook PlanetWin365 e Rive Gauche hanno pareggiato con il punteggio di 4-4, mentre Bizarri ha battuto il Podium 3-1. Nel calciotto vittoria per il 4 Strade contro Ari2 Generation, mentre Bonobo ha battuto 4-2 Gira Blu Chic lavanderia. Questi tutti i risultati:



CALCIOTTO



Gira Blu Chic Lavanderia Self Service – Bonobo 2-4



4 Strade – Ari2 Generation 4-2



FUTSAL



PlanetWin365 Babadook – Rive Gauche 4-4



Bizzarri – Podium 3-1

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA