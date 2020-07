Rieti, al Gudini torna la terza edizione di Estate Italiana

RIETI - Il disco verde della Regione per le discipline di contatto ha portato gli organizzatori di Estate Italiana ad allestire l'edizione 2020, la terza, della kermesse del Gudini. Dal 13 al 31 luglio (iscrizioni aperte fino al 10, tutte le info sulla pagina facebook dell'evento) si torna in campo per le gare di calcio a 5, calcio a 8, beach volley e foot volley e padel chiaramente rispettando tutte le disposizioni relative all'emergenza sanitaria.

Il comunicato dell'organizzazione

Il 13 Luglio ripartiamo e lo facciamo in sicurezza. Si terrà, anche in un periodo così difficile e particolare, la III Edizione di Estate Italiana, l’evento sportivo, che animerà la città di Rieti fino al 31 Luglio.

A dominare la scena saranno ben sei tornei: Futsal Cup, Futsal Cup Over 35, Beach Volley Cup Angelucci Auto, Bomber Summer Cup Footvolley, Torneotto Centro Italia e Padel Club Rieti.

Le iscrizioni sono aperte, e già molti sono i team che hanno deciso di darsi “battaglia” nelle diverse “arene” del centro sportivo Gudini. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per venerdì 10 Luglio. Per tutte le informazioni è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram, oppure contattare i responsabili dei vari tornei:

FUTSAL CUP

Elio 3339683468, Marco 3453016532

FUTSAL CUP OVER 35

Elio 3339683468, Marco 3453016532

BEACH VOLLEY CUP ANGELUCCI AUTO

Nabil 3271385922, Jacopo 3921826105

BOMBER SUMMER CUP FOOTVOLLEY

Juri 3385360672, Michael 3276670310

TORNEOTTO CENTRO ITALIA

Cristian 3469662223, Walter 3493209652

PADEL CLUB RIETI

Emiliano 3335394430, Andrea 3272380535

Tanto, tantissimo sport dunque. L’appuntamento clou dell’estate reatina è pronto ancora una volta a tenervi compagnia, rispettando tutte le misure di sicurezza riportate nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 Luglio 2020, n. Z00050.

Attivo inoltre Servizio bar “Terzo Tempo” e Pizzeria.

Noi siamo pronti, ti aspettiamo.

