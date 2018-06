di Lorenzo Quirini

RIETI - Il Campo sportivo Gudini è in grande attività dal 18 giugno, grazie alla manifestazione “Un’estate italiana”, che offre diversi spunti per divertirsi grazie a concerti, eventi e tornei sportivi. Tante le attrazioni per i partecipanti, dale gare di futsal a quelle di calciotto, passando per il beach volley fino a scoprire il paddle, un nuovo sport accolto con molto entusiasmo. Sarà protagonista il trio locale “La Caduta & Friends”, reduce da un’ottima performance che li ha visti spalleggiare Luca & Germano in Piazza S. Francesco proprio la scorsa settimana. “La Caduta” porterà in scena brani inediti e irriverenti, come “Zuccherini” e “Terza Categoria”, facendo talvolta il verso alle hit estive. Uno spettacolo insolito, e senza dubbio divertente, che riserverà più di qualche sorpresa grazie anche agli “amici” della band, che saranno chiamati sul palco. A seguire dj set offerto da LoryC. Appuntamento alle 22.30 di questa sera al Campo Gudini in via F.lli Cervi.

Venerd├Č 29 Giugno 2018



