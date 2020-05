RIETI - Problemi alle linee telefoniche da questa mattina a Cottanello. La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini che lamentano il disagio di un paese praticamente isolato nelle comunicazioni.

A quanto pare un guasto alla linea Adsl rende difficoltoso, e nella maggior parte dei casi impossibile, utilizzare la linea fissa ed interenet.

Isolate oltre le case private anche i servizi, dal Comune alla casema dei carabinieri fino alle attività commerciali.



Le segnalazioni al 187 hanno ottenuto come risposta l'assicurazione che tecnici e operai della Tim sono al lavoro da questa mattina per risolvere il problema, pare attribuibile ad un guasto sulla linea, e ripristinare in giornata le comunicazioni.

I disagi stanno riguardando il paese come le frazioni e le campagne.