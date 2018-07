di Raffaella Di Claudio

RIETI - Guasto elettrico crea numerosi disagi a Passo Corese e dintorni. I tecnici Enel sono al lavoro dalle 8, in un’area compresa tra il polo della logistica e il centro abitato coresino, per tentare di risolvere il problema e ripristinare l’erogazione della corrente. Forse a generare il disservizio è stata la rottura di un cavo, all'interno di un terreno, ma le verifiche sono ancora in corso.



Luce a intermittenza a Valle Falsa e nelle zone limitrofe alla seconda frazione farense. La delegazione comunale di via Servilia completamente al buio con uffici bloccati e cittadini in speranzosa attesa.

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



