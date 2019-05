RIETI - Disagi nella zona di Rivodutri e Pie' di Colle senza elettricità nella scorsa nottata per un guasto della centrale elettrica. Erano da poco passate le 22 quando un corto circuito - verificatosi all'interno della cabina dove sono presenti trasformatori e accumulatori elettrici per il passaggio di depotenziamento della media tensione alla bassa tensione - ha causato il blackout.



Un guasto presumibilmente originato da un corto circuito elettrico che ha causato uno sbalzo di tensione. Sono stati gli stessi residenti del posto scesi in strada dopo aver udito rumore e inizialmente delle scintille provenire dalla centrale-cabina ad allertare i tecnici Enel. Dopo alcune ore di lavoro tutto è tornato alla normalità nell'erogazione di corrente elettrica all'interno delle abitazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA