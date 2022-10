Sarà inauguratala stazione del soccorso alpino della Guardia di finanza di Antrodoco

RIETI - Mercoledì 19 ottobre, alle 11, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, e delle massime autorità militari, civili e religiose della Provincia di Rieti, si terrà la cerimonia di inaugurazione della Stazione Sagf di Antrodoco.

Il Soccorso Alpino del Corpo della Guardia di Finanza, istituito il 3 marzo del 1965, svolge prioritariamente attività di soccorso in montagna e di protezione civile, in caso di eventi calamitosi, con compiti di Polizia Giudiziaria per le fattispecie di rilievo penale connesse, in particolare, alla scomparsa e al decesso di persone in ambiente montano o comunque impervio.

Il Sagf opera con professionalità e coraggio per la salvaguardia della vita umana, affrontando rischi e fatiche in ogni situazione di emergenza.