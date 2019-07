© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Guardia di Finanza di Rieti, in esecuzione di un Decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rieti, su richiesta del Pubblico Ministero titolare delle Indagini, dott. Rocco Gustavo Maruotti della Procura della Repubblica di Rieti, ha individuato e sottoposto a sequestro preventivo, fino alla concorrenza del profitto del reato, 8 beni immobili, 3 autovetture, nonché quote societarie (srl), oltre a conti correnti, conti deposito, fondi comuni d’investimento, polizze assicurative e carte di credito per un valore di oltre 1,2 milioni di euro.Il provvedimento scaturisce da complesse ed articolate indagini di Polizia Giudiziaria, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, che hanno permesso di scoprire una complessa struttura societaria illecitamente organizzata, costituita da sette società, operanti nelle provincie di Rieti, Roma, l’Aquila e Milano, nel settore delle carpenterie per l’allestimento di scenografie televisive e cinematografiche, alcune delle quali risultate mere “cartiere”, che si sono rese responsabili, attraverso i propri amministratori di fatto e di diritto, di un’evasione fiscale ai fini dell’Iva e delle imposte dirette per oltre 1,2 milioni di euro.Per l’attività svolta sono state deferite all’Autorità Giudiziaria reatina 7 persone per vari reati di natura fiscale, tra i quali l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle Imposte.Per l’esecuzione dell’articolato servizio di Polizia Giudiziaria, sono stati interessati, in sub-delega, i competenti reparti della Guardia di Finanza di Roma, Milano, L’Aquila e Biella.L’impegno delle fiamme gialle reatine, con il risultato conseguito, conferma il costante impegno nel contrasto ai diffusi fenomeni di evasione fiscale e del riciclaggio, nell’ambito dei più ampi e generali poteri di polizia economico finanziaria, a tutela del Bilancio dello Stato e dell’Unione Europea.