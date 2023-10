Intitolata al luogotenente Salvatore Balbi una sala polivalente della caserma della Guardia di Finanza di Rieti

RIETI - Nella mattinata di oggi, 18 ottobre, giorno in cui l’Ispettore avrebbe festeggiato il quarantennale di servizio nel Corpo - ha avuto luogo la Cerimonia di intitolazione di una sala presso la Caserma della Guardia di Finanza di Rieti al luogotenente C.S. Salvatore Balbi, a memoria delle sue capacità professionali e doti umane.

A ricordare il militare, prematuramente venuto a mancare il 20 aprile 2020, a seguito delle conseguenze fisiche causate da infezione da Covid-19, erano presenti il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, il Comandante Regionale Lazio Generale di Divisione Virgilio Pomponi e le massime autorità locali, civili, militari e religiose.

Nel corso della celebrazione la madrina della Cerimonia, la Signora Carmen Balbi, figlia del compianto ispettore, ha proceduto allo scoprimento della targa commemorativa in memoria del padre. Particolarmente conosciuto e ricordato a Rieti, divenuta sua città d’adozione, il Lgt. C.S. Salvatore Balbi, ha ricoperto incarichi di prestigio e responsabilità, prima quale comandante di articolazioni interne presso i dipendenti Reparti alla sede ed infine quale Comandante della Tenenza di Antrodoco.

Il compianto Ispettore si è distinto per le capacità di indagine, in particolare nel settore della polizia tributaria, ponendo massimo impegno nel contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa.

Nel 2015 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.

Nel corso della Cerimonia si è proceduto alla benedizione del locale a cura del Direttore della Caritas della Diocesi di Rieti, Don Fabrizio Borrello, delegato dal Vescovo.

Particolarmente sentita la partecipazione dei colleghi in servizio e della Sezione Reatina dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, rappresentata dal Presidente, Brigadiere Capo in congedo Pasquale D’Ambrosio.

La sala, dotata delle più moderne tecnologie, verrà utilizzata dalle pattuglie delle Fiamme Gialle per indagini più complesse, in particolare quelle legate al contrasto della criminalità economico-finanziaria e delle frodi in genere, confermando il quotidiano impegno delle Guardia di Finanza nel contrasto di fenomeni illeciti a danno della Pubblica Amministrazione, a salvaguardia degli interessi della collettività.