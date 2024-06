Guardia di finanza Rieti, tutto pronto per la mostra che celebra il 250° anniversario della fondazione

RIETI - Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione della ricorrenza del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, ricadente nella corrente annualità, il Comando Provinciale di Rieti in collaborazione con il Museo Storico, l’Archivio di Stato di Rieti e l’Associazione Collezionisti “S. Fabi”, ha promosso l’allestimento, nel periodo compreso tra il 15 e il 30 giugno, di una “Esposizione Storica” nella Sala Cerimonie all’interno della Caserma “Guardia Luigi Mattei Mavm” sede del Comando Provinciale (in via Fiamme Gialle n.1).

La stessa sarà predisposta con pannelli espositivi e bacheche, che ripercorreranno la storia della Guardia di Finanza lungo i vari periodi d’interesse: Origini del Corpo, Risorgimento, Regno d’Italia, I Guerra Mondiale, II Guerra Mondiale, Repubblica.

Alcuni spazi saranno poi dedicati al Soccorso Alpino del Corpo e agli atleti reatini del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle.

Sarà esposto materiale storico proveniente da alcune locali collezioni private (francobolli, monete, memorabilia).

La mostra, con accesso libero e gratuito negli orari 10-13 e 15-18, è aperta alla cittadinanza.

Per eventuali visite di gruppo con guida, si prega di contattare direttamente il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle al n. 0746-1746111.